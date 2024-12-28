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رياضة

كم سيحصل ريال مدريد إذا فاز بكأس العالم للأندية 2025؟

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا منذ فترة، عن تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بشكل كامل ابتداء من نسخة العام القادم، فما هي الجوائز المالية للبطولة؟
 
تقام البطولة كل 4 سنوات بعد أن تمت زيادة الفرق إلى 32 فريقا.
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وأجريت منذ عدة أيام قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتواجد فريق ريال مدريد ضمن الأندية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتتجه كل الأنظار نحو عملاق أوروبا بشكل كبير، ويعتبره الجميع المرشح الأقوى لحصد البطولة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الاتحاد الدولي هو الآخر يعتبر فريق ريال مدريد هو أهم المشاركين في البطولة، لذلك سيحصل الفريق على مبلغ ثابت مقدر بـ30 مليون يورو مقابل مشاركته في المرحلة الأولى من مونديال الأندية.

وكشفت الصحيفة أن، نادي ريال مدريد سيحصل على مبلغ 100 مليون يورو في حالة فوزه ببطولة كأس العالم للأندية 2025، لذلك يضع النادي هذه البطولة كأولوية له من أجل المقابل المالي. (روسيا اليوم) 
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