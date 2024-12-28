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رياضة

في صفقة ضخمة.. مانشستر سيتي يقرر ضم بديل رودري

Lebanon 24
28-12-2024 | 10:16
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استقر نادي مانشستر سيتي الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، على إبرام صفقة كبيرة عند فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، وذلك لسد الفجوة التي تركها نجمه المصاب رودري.
 
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ومنذ إصابة لاعب الوسط الإسباني رودري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب مطلع  الموسم الجاري، تراجعت نتائج مانشستر سيتي بشكل كارثي، حيث اكتفى الفريق بتحقيق انتصار واحد في آخر 13 مباراة في كل المسابقات.

ويحتل مان سيتي حاليا المرتبة السابعة بالدوري الإنكليزي برصيد 28 نقطة ويتخلف بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، أن مسؤولي مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا قرروا دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، واستقروا على التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسييداد لتعويض رودري.
 
وأضاف المصدر أن مان سيتي سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي والمقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني لضمه لصفوف الفريق في كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن زوبيميندي (25 عاما) ينظر إليه في مان سيتي على أنه اللاعب الوحيد الذي يمكنه سد الفجوة التي تركها رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024. (روسيا اليوم) 
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