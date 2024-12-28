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رياضة

منتخب السعودية يهزم العراق بثلاثية

Lebanon 24
28-12-2024 | 11:43
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بلغ المنتخب السعودي الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي 26" بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

منتخب السعودية يهزم العراق بثلاثية ويطيح به من "خليجي 26"  (فيديو)
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وتقدم القائد سالم الدوسري لمنتخب السعودية بهدف سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وعدل مهند علي كاظم النتيجة للعراق من مجهود فردي في الدقيقة 64.

وتكفل البديل عبد الله الحمدان بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للسعودية في الدقيقتين 81 و86.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط ليرافق البحرين (6 نقاط) إلى الدور نصف النهائي، بينما تجمد رصيد العراق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة ويفقد لقبه. (روسيا اليوم)
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