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رياضة

رئيس سابق لناد عربي يدخل السجن.. هذه التّهم موجّه إليه

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:00
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قضت المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء أمس الجمعة بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها ألف درهم (مئة دولار) بحق محمد أوزال الرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي.

وجاء الحكم على أوزال بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة المرتبطة بشركة تأمين.
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وألزمت المحكمة أوزال أيضا بأداء تعويض مالي يقدر بنحو 200 ألف دولار لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى أوزال (85 عاما) "خيانة الأمانة" و"الاحتيال" و"إصدار شيكات بدون رصيد"، وقد تقدمت بالشكاية إحدى شركات التأمين.

وأدانت المحكمة الرئيس السابق لنادي الرجاء، الذي يوجد في وضع صحي مترد حيث تم إحضاره إلى المحكمة على متن كرسي متحرك، بعدما التمس إسقاط متابعته لورود دعوى قضائية بالمحكمة التجارية.

وسبق لأوزال أن ترأس الرجاء، أحد أعرق الأندية لكرة القدم في المغرب، في بداية تسعينات القرن الماضي كما تولى رئاسة اللجنة المؤقتة التي قادت الفريق في العام 2018. (روسيا اليوم)
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