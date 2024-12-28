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رياضة
رونالدو يثير الجدل بعد تصريح حول انتقاله إلى مانشستر سيتي
Lebanon 24
28-12-2024
|
14:58
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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جدلًا واسعًا حول انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.
ولعب رونالدو رفقة مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال الفترة بين 2003 إلى 2009، كما عاد مرة أخرى عقب نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي في تجربة لم تستمر طويلاً بعدما انضم في صيف 2021 ورحل بعد فسخ عقده بالتراضي في تشرين الثاني 2022.
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وكان رونالدو على أعتاب الرحيل إلى مانشستر سيتي عقب نهاية عقده مع يوفنتوس، ولكن اللاعب انتقل في النهاية إلى مانشستر يونايتد.
وتلقى رونالدو سؤالاً في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر عما إذا كان سيمنح مانشستر سيتي "يد المساعدة" لتحويل مسار موسمه.
وقال رونالدو: "لا يمكنك أن تعرف أبدًا ما سيحدث في عالم كرة القدم".
ورفض النجم البرتغالي إبداء أي إجابة واضحة حول ما يقصده، مكتفيًا بالضحك.
ويعاني مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا على صعيد النتائج هذا الموسم، وتراجع للمركز السابع في الدوري الإنكليزي. (ارم نيوز)
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