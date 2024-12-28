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رياضة

هل تزوج رونالدو وجورجينا بشكلٍ سريّ؟

Lebanon 24
28-12-2024 | 16:39
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أثار مهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو جدلًا جديدًا حول علاقته بشريكته جورجينا رودريغيز أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2024.

بينما كان النجم البرتغالي يستلم جائزة أفضل هداف في كل العصور، أشار إلى جورجينا باسم "زوجتي"، مما أثار تساؤلات جديدة حول طبيعة علاقتهما، خاصة مع تزايد الإشاعات حول زواجهما.
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وفي تصريح غير متوقع، قال كريستيانو: "إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أفوز بهذه الكأس. ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا"، ما جعل العديد من الحضور والمتابعين يتساءلون عن ما إذا كان قد تزوج رسميًا من جورجينا، أو إذا كانت مجرد إشارة غير رسمية إلى العلاقة القوية التي تربطهما. (سكاي نيوز)

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