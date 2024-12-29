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رياضة

نجم ليفربول يطلب الانتقال إلى ريال مدريد.. من هو؟

Lebanon 24
29-12-2024 | 00:55
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طلب الظهير الإنكليزي لاعب نادي ليفربول، ترينت ألكساندر أرنولد، الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الإنكليزي.

ويدخل أرنولد الفترة الحرة بدءا من كانون الثاني 2025 إذ يسمح لأي ناد التفاوض معه في حال لم يجدد عقده الحالي مع ليفربول، ووفقا لـ "ماركا" الإسبانية فإن ابن الـ 26 عاما قرر اللعب في إسبانيا.
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ويأمل نادي العاصمة الإسبانية الجمع بين أرنولد ومواطنه بيلنغهام في الفريق خاصة وأن خانة الظهير الأيمن لا يملأها سوى داني كارفخال 32 عاما، الذي يتعافى حاليا من قطع في الرباط الصليبي وزميله فاسكيز الذي يشغلها في الحالات البديلة أو الطارئة.

  
ويعاني ليفربول من الوصول إلى اتفاق مع نجومه الثلاث أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لتجديد عقودهم التي تنتهي الصيف المقبل، في الوقت الذي يعيش فيه "الريدز" موسما ناجحا بصدارته ترتيب أندية الدوري الإنكليزي وأندية دوري أبطال أوروبا.

  
ويلعب أرنولد مع الفريق الإنكليزي الذي تأسس فيه منذ 2016، خاض معه 332 مباراة سجل 19 وصنع 85، كما حقق برفقته 8 بطولات. 
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