مفاجأة: هل يرغب رونالدو في الانتقال إلى مانشستر سيتي؟

فجرت مصادر صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مفتوح على فكرة مغادرة صفوف "العالمي" والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة صادمة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن صاروخ ماديرا لا يمانع في إغضاب جماهير مانشستر يونايتد، فريقه السابق، من أجل الانتقال إلى مانشستر سيتي والعمل تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا في المرحلة المقبلة.

ويبدو أن رونالدو متحمس بشدة للانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يطمح إلى مساعدة الفريق في الخروج من أزمته الحالية وقيادة غوارديولا نحو استعادة التوازن، والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وفي حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، سُئل رونالدو عن إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي، وأجاب: "في كرة القدم، لا يمكنك أبداً التنبؤ بما سيحدث في المستقبل". وعندما ضغط عليه المذيع للحصول على إجابة واضحة، ضحك النجم البرتغالي وقال: "هذه ليست إجابة لا"، متجنبًا الخوض في المزيد من التفاصيل.

يُذكر أن تقارير عدة ربطت رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي في عام 2021 بعد رحيله عن يوفنتوس، إلا أن بيب غوارديولا وقف في وجه الصفقة، ليجد رونالدو نفسه في مانشستر يونايتد مجددًا.