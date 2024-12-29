تأجيل نهائي "خليجي 26"

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وقررت اللجنة تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي خالد المقرن لممثلي وسائل الإعلام: "اجتمعت اللجنة ورأينا أن تقام مباريات دور الأربعة في نفس التواريخ والتوقيت والملاعب، مع الموافقة على تأخير النهائي ليكون يوم السبت".وتابع بشأن الأسباب التي استند إليها تأخير النهائي ليوم واحد: "أخذنا رأي اتحادات المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي وجميعها وافقت على إقامة النهائي يوم السبت".وكانت هناك رغبة أيضا بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت في الدور نصف النهائي من يوم الثلاثاء 31 كانون الاول إلى الأربعاء الأول من كانون الثاني مع تغيير ملعب مباراة السعودية ضد عمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباراتين كما هي.وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في "خليجي 26" ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية. (روسيا اليوم)