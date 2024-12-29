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رياضة

5 صفقات جديدة.. هذا ما يخطط له غوارديولا لتدعيم "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:57
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يأمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في إعادة مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات من خلال التعاقد مع 5 لاعبين، حيث حقق الفريق "السماوي" فوزًا واحدًا فقط في آخر 13 مباراة.

وتعرض فريق غوارديولا إلى الخسارة 9 مرات في آخر 13 مباراة منها 3 تعادلات وفوز وحيد.
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وأبانت "صنداي تايمز" البريطانية أن الإسباني بطل الدوري الإنجليزي 6 مرات يخطط إلى تقوية عناصره بالتعاقد مع 5 لاعبين أو بعضا منهم في فترة الانتقالات الشتوية وهم المهاجمان الألمانيان جمال موسيالا وفلوريان فيرتز ولاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش ولاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي والمدافع الإنجليزي مارك غيهي. (العربية) 
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