5 صفقات جديدة.. هذا ما يخطط له غوارديولا لتدعيم "مانشستر سيتي"

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وتعرض فريق غوارديولا إلى الخسارة 9 مرات في آخر 13 مباراة منها 3 تعادلات وفوز وحيد.وأبانت "صنداي تايمز" البريطانية أن الإسباني بطل الدوري الإنجليزي 6 مرات يخطط إلى تقوية عناصره بالتعاقد مع 5 لاعبين أو بعضا منهم في فترة الانتقالات الشتوية وهم المهاجمان الألمانيان جمال موسيالا وفلوريان فيرتز ولاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش ولاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي والمدافع الإنجليزي مارك غيهي. (العربية)