ليفربول يواجه وست هام في قمة الدوري الإنكليزي

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واعتمد المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت الرسم التكتيكي المعتاد 4-3-3 في تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة وست هام يونايتد والتي ضمت: أليسون بيكر، أندرو روبيرتسون، غوميز، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، ريان غرافنبرخ، كورتيس جونس، ماك أليستير، لويس دياز، كودي جاكبو ومحمد صلاح.ويدخل ليفربول المباراة متصدرا للدوري الإنكليزي برصيد 42 نقطة، بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، علما بأن "الريدز" يملك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.أما وست هام فيملك 23 نقطة ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري.