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رياضة

لإسعاد طفل.. جود وجوب بيلنغهام يوقعان عقدًا مع بيرنلي

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:00
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قدم لاعب ريال مدريد الإسباني جود بيلنغهام، وشقيقه جوب، لاعب سندرلاند، لفتة إنسانية خلال فترة أعياد الميلاد، إذ وقَّع الثنائي على عقد انضمامهما لصفوف بيرنلي، لمدة عشر سنوات، لتبلبية طلب طفل مشجع للنادي الإنجليزي.
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وزار بيلنغهام البالغ من العمر 21 عامًا شقيقه جوب خلال فترة عيد الميلاد، وحضر مباراة شقيقه الأصغر أمام بلاكبيرن، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" التي انتهت بالتعادل 2-2.

والتقى الثنائي في أحد الفنادق بمشجع يدعى ألفي، برفقة عائلته، وقدم الطفل عقدًا مبدئيًا للانضمام لبيرنلي ليوافق الشقيقان على توقيع العقد.

وجاء في العقد: نحن، جوب وجود بيلنغهام، نتفق على التوقيع لنادي بيرنلي لمدة 10 سنوات.

وشارك والد الطفل القصة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلاً: لقد وقع ابني ألفي للتو مع جوب وجود بيلنغهام لصالح بيرنلي بعقد مدته 10 سنوات. نحن آسفون لريال مدريد وسندرلاند.

سرعان ما تأكد مشجعو كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار هذه البادرة، مع وجود العديد من المنشورات التي أشادت بنجم ريال مدريد بعد هذه اللافتة لإسعاد الطفل. (العربية)  
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