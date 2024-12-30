صلاح يصدم الجماهير: التجديد "متوقف".. ولا أهتم بالكرة الذهبية

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أكد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي أن محادثات تمديد العقد مع ناديه لا زالت بعيدة عن الإتمام حتى اللحظة، ليصبح أقرب من أي وقت مضى أن يكون لاعبا حرا، وأضاف أن التتويج ببطولة مع الفريق يهمه أكثر من فوزه بالكرة الذهبية.وقاد صلاح فريقه إلى فوز جديد بعدما سجل هدفا وصنع اثنان في مرمى وست هام في اللقاء الذي انتهى 5 - صفر، ليبتعد "الريدز" بفارق 8 نقاط في الصدارة ومباراة إضافية.وتمكن صلاح بصناعتيه يوم الأحد دخول قائمة أكثر من صنعوا أهدافا في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بعدد 81 صناعة في المركز العاشر واضعا الإنكليزي ديفد بيكهام في المركز الحادي عشر.وكشف صلاح في المقابلة بعد اللقاء لدى سؤاله عن الفوز بالكرة الذهبية، قائلا: أريد فوز ليفربول بالدوري أكثر من أي إنجاز آخر وهذا ما نصبو إليه.وأبان حول مفاوضات تمديد العقد قائلا: نحن بعيدون جدا عن أي اتفاق لتمديد العقد حتى اللحظة ولا أود قول شيء يتم تداوله بشكل آخر.