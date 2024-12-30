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رياضة
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي
Lebanon 24
30-12-2024
|
04:00
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واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره في موسمه الاستثنائي ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ويستهام يونايتد 5 / صفر، الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.
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وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة خيالية من صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 44.
ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنكليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وصار "مو صلاح" أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأضاف ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، فيما تكفل (البديل) البرتغالي ديوغو جوتا بإحراز الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 84، من صناعة صلاح، الذي عزز صدارته أيضا لقائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 45 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نوتينغهام فورست، علما بأن الفريق الأحمر ما يزال يمتلك مباراة مؤجلة.
في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة في المركز الثالث.
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