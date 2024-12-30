عادل رامي يشن هجوما حادا على رونالدو

شن لاعب المنتخب الفرنسي السابق عادل رامي، هجوما لاذعا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بسبب تصريحات الأخير حول الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وأثار كريستيانو ورنالدو جدلا واسعا في الأوساط الكروية العالمية وردود أفعال عنيفة في فرنسا بعد تصريحه بأن دوري "روشن" السعودي للمحترفين هو أقوى وأرفع مستوى من دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ 1"، الذي لعب فيه عدد من أساطير كرة القدم مثل الفرنسي زين الدين زيدان، الإنجليزي ديفيد بيكهام، الأرجنتيني ليونيل ميسي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني سيرخيو راموس وغيرهم من النجوم.وقال النجم البرتغالي خلال حضوره حفل جوائز "غلوب سوكر" العالمية 2024، يوم الجمعة الماضي، في دبي: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي، نعم ولم أقل ذلك لأنني ألعب هنا، ولا أهتم بما يقوله الناس، يجب أن يأتوا ويلعبوا ويروا، حاول الركض في الملعب وسط درجة حرارة 38 أو 39 أو 40 درجة وسترى".وأضاف رونالدو: "لستم مطالبين بأن تأخذوا كلامي على محمل الجد، ولكن تعالوا وانظروا، فرنسا لديها فريق باريس سان جيرمان فقط، الآخرون انتهوا تماما. هذا رأيي، في فرنسا لا يوجد سوى باريس سان جيرمان، أنا آسف. تحاول بعض الأندية المنافسة لكن باريس سان جيرمان هو الأقوى فقط".وتابع قائد نادي النصر: "إنها حقيقة، أنا لا أكذب ولا أقول أي شيء جديد، لذلك لا أفهم لماذا يبدو الناس مندهشين للغاية من كلامي".وقال مدافع فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي السابق، عادل رامي، المنحدر من أصول مغربية، إن رونالدو يقول هراء ولا يعرف مكانة الدوري الفرنسي وقيمته.وقال عادل رامي: "تعال إلى فرنسا بوزنك الزائد، وسترى كم قيمتك. بقدر ما نحب كريستيانو، ليس لأنه كان يتمتع بمسيرة مجنونة، ولكن لأنه بمجرد أن يقول شيئًا ما فهو الحقيقة، ولكن ذلك لا ينعكس على حياته وتصريحاته خارج الملعب، أعتقد أن ما قاله هو خدعة اتصالية لا غير".