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رياضة

اغتصب ابنته القاصر وحملت منه.. القبض على مدرب شهير

Lebanon 24
30-12-2024 | 14:00
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 ألقت الشرطة في لواندا القبض على المدرب الوطني، خوسيه كيلامبا، بتهمة اغتصاب ابنته التي تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً.

وأعلن المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية لـ"وكالة الأنباء الأنغولية" كوينتينو فيريرا، أنّ "المدرب السابق لمنتخب أنغولا للشباب تحت 20 عاما اعتدى جنسيا على ابنته وأدى الأمر إلى حملها، وأضاف أنه في إحدى المرات ضبطته زوجته وقرر كلاهما إجهاض الحمل".
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وأوضح أن "الشرطة علمت بالحادث من خلال المعهد الوطني للأطفال، وأن الاعتداء الجنسي على ابنته وقع داخل منزله في تشرين الأول، مما أدى إلى الحمل".

وبحسب صحيفة "جورنال دي أنغولا"، أنه اتفق مع زوجته على إجهاض ابنته لإخفاء العار، وذهبت زوجته والطفلة البالغة من العمر 14 عاما إلى العيادة حيث دفع المدرب حوالي 200 دولار أميركي لإجهاض الحمل.

وزادت الصحيفة في تقريرها، أنّه "بعد مرور بعض الوقت، كرر المدرب تلك السلوكيات الجنسية مرة أخرى مع ابنته. ويزعم أن المدرب المساعد للمنتخب الأنغولي الأول وتحت 20 عاما يشرب الكحول بكثرة، وقد أدى إدمانه على الكحول إلى كل ذلك". 
(العربية) 
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