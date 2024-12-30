13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
اغتصب ابنته القاصر وحملت منه.. القبض على مدرب شهير
Lebanon 24
30-12-2024
|
14:00
A-
A+
=
photos
0
A+
A-
ألقت الشرطة في لواندا القبض على المدرب الوطني، خوسيه كيلامبا، بتهمة اغتصاب ابنته التي تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً.
وأعلن المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية لـ"وكالة الأنباء الأنغولية" كوينتينو فيريرا، أنّ "المدرب السابق لمنتخب أنغولا للشباب تحت 20 عاما اعتدى جنسيا على ابنته وأدى الأمر إلى حملها، وأضاف أنه في إحدى المرات ضبطته زوجته وقرر كلاهما إجهاض الحمل".
Advertisement
وأوضح أن "الشرطة علمت بالحادث من خلال المعهد الوطني للأطفال، وأن الاعتداء الجنسي على ابنته وقع داخل منزله في تشرين الأول، مما أدى إلى الحمل".
وبحسب صحيفة "جورنال دي أنغولا"، أنه اتفق مع زوجته على إجهاض ابنته لإخفاء العار، وذهبت زوجته والطفلة البالغة من العمر 14 عاما إلى العيادة حيث دفع المدرب حوالي 200 دولار أميركي لإجهاض الحمل.
وزادت الصحيفة في تقريرها، أنّه "بعد مرور بعض الوقت، كرر المدرب تلك السلوكيات الجنسية مرة أخرى مع ابنته. ويزعم أن المدرب المساعد للمنتخب الأنغولي الأول وتحت 20 عاما يشرب الكحول بكثرة، وقد أدى إدمانه على الكحول إلى كل ذلك".
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تحدثت عن زواجها.. نجوى كرم تُهاجم ليلى عبد اللطيف شاهدوا كيف سخرت من توقعاتها (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تحدثت عن زواجها.. نجوى كرم تُهاجم ليلى عبد اللطيف شاهدوا كيف سخرت من توقعاتها (فيديو)
23:43 | 2024-12-29
29/12/2024 11:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
09:45 | 2024-12-30
30/12/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
05:10 | 2024-12-30
30/12/2024 05:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر
Lebanon 24
خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر
02:15 | 2024-12-30
30/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
10:12 | 2024-12-30
30/12/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2024-12-30
للارتباط بشاب أصغر سناً.. زوجة أسطورة أرسنال تنفصل عنه
10:53 | 2024-12-30
عادل رامي يشن هجوما حادا على رونالدو
08:00 | 2024-12-30
كان في خطوط القتال الأماميّة... مقتل لاعب كرة قدم سابق في أوكرانيا
04:00 | 2024-12-30
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي
02:00 | 2024-12-30
صلاح يصدم الجماهير: التجديد "متوقف".. ولا أهتم بالكرة الذهبية
00:00 | 2024-12-30
بعد مسيرة 500 مباراة مع مانشستر.. هذا ما قاله غوارديولا
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 01:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 01:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 01:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24