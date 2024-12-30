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رياضة
للارتباط بشاب أصغر سناً.. زوجة أسطورة أرسنال تنفصل عنه
Lebanon 24
30-12-2024
|
16:00
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عرض حارس مرمى أرسنال الإنجليزي ومنتخب ألمانيا السابق ينس ليمان، منزله للبيع مقابل 12 مليون يورو بعدما انفصل عن زوجته السابقة التي ارتبطت عاطفياً بشريك أصغر سناً، بحسب ما افادت تقارير صحفية.
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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "ليمان حارس مرمى أرسنال السابق، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2004 تحت قيادة أرسين فينغر، انفصل عن زوجته البالغة من العمر 52 عامًا، التي لم تعد تعيش في المنزل بعد العثور على شريك جديد أصغر سنًا".
وأضاف التقرير أن "الزوجين، اللذين تزوجا رسميًا في 1999، كانا في علاقة متقطعة لبعض الوقت، حيث بقي ليمان، في منزل العائلة مع ابنيهما ماتس، 24 عامًا، وليزلوتا، 18 عامًا. كما تبنى ابن زوجته من شريكها السابق كنوت راينهاردت لاعب بوروسيا دورتموند سابقاً".
وظهرت تقارير انفصال ليمان عن كوني في ايلول، عندما شوهدت مع أصدقائها بينما تم تصويره وهو يمزح مع العديد من الشابات في منطقة منفصلة. (العربية)
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