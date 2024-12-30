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رياضة

مفاجأة.. كونسيساو يواجه ابنه في أول مباراة مع ميلان

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:00
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مديرًا فنيًا للفريق، وذلك بعد ساعات من إقالة مواطنه المدرب باولو فونسيكا.
ولم يرتبط سيرجيو كونسيساو بأي فريق منذ رحيله عن تدريب بورتو بنهاية الموسم الماضي (2023-2024).
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وقال نادي ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي أنه "تم تعيين كونسيساو مدربا للفريق حتى صيف 2026، أي بنهاية الموسم المقبل (2025-2026)".

وسيقود سيرجيو كونسيساو فريق ميلان مباراته الأولى أمام يوفنتوس في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، بالسعودية.

والمفارقة أن سيرجيو كونسيساو (50 عاماً) سيواجه في أول مباراة له كمدرب لفريق ميلان، ابنه فرانسيسكو كونسيساو (22 عاما) الذي يلعب حاليا في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي. (روسيا اليوم) 
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