مانشستر يونايتد يصارع من أجل البقاء.. اعتراف مُفاجئ من أموريم

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اعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد روبن أموريم، أنه "من الواضح للغاية أن فريقه يتجه نحو صراع من أجل النجاة من الهبوط"، عقب خسارته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز، أمس الإثنين.وواصل مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري (20 لقبا)،ترنحه، عقب خسارته صفر-2 أمام نيوكاسل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة.وصرح أموريم أن موقف فريقه "محرج بعض الشيء"، حيث تركته هذه الهزيمة الأخيرة في المركز 14 بترتيب البطولة، متقدما بـ7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الدنيا.وخسر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، و5 من آخر 6 لقاءات بالدوري، بما في ذلك آخر 3 مواجهات في معقله.وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن يونايتد ينساق إلى معركة الهبوط، قال أموريم لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا واضح حقا وعلينا أن نقاتل".أضاف المدرب البرتغالي في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد المباراة: "علينا أن ندرك موقفنا. علينا الفوز بالمباريات المقبلة والتركيز على صراع البقاء".وعن سؤاله عما إذا كان الحديث عن تجنب الهبوط محرجا بالنسبة له كمدرب لمانشستر يونايتد، قال المدرب البرتغالي الذي خاض مباراته الـ11 بمختلف البطولات منذ توليه المسؤولية: "نعم، إنه خطئي أيضا في هذه اللحظة، لأنني أرى أن الفريق لم يتحسن، وأعتقد أنه ضائع بعض الشيء في ذلك الوقت".وأشار أموريم إلى إنه "أمر محرج بعض الشيء أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد وتخسر الكثير من المباريات، لكن علينا التعامل مع هذه اللحظات الصعبة. إنها لحظات عصيبة".وكشف المدرب السابق لسبورتنغ البرتغالي: "لا أحب أن أصل إلى هنا وأختلق الأعذار. أعتقد أن الناس سئموا من الأعذار في هذا النادي، وأرى أنني أتحدث أحيانا عن الهبوط بسبب ذلك. أعتقد أن نادينا يحتاج إلى صدمة وعلينا أن ندرك ذلك".وأتم أموريم حديثه قائلا: "إنها لحظة صعبة للغاية وعلينا أن نقاتل من أجل المباراة المقبلة، وأن نحاول الفوز بالمباريات ونقدم أداء جيدا أيضا، لأنني أعتقد أننا نخسر بعض الأشياء من المباريات الأخيرة".(سكاي نيوز)