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رياضة

منع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم للبولينغ

Lebanon 24
31-12-2024 | 14:33
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مُنع اللاعبون الإسرائيليون من المشاركة في بطولة العالم للبولينغ داخل الصالات المغلقة التي ستقام الشهر المقبل في إنجلترا بعد حملة شنها داعمون للفلسطينيين.
وقالت رابطة البولينغ العالمية في بيان أوردته "رويترز": "إن مشاركة لاعبي البولينج الإسرائيليين في بطولة اسكتلندا الدولية المفتوحة في آب أدت إلى تصعيد كبير في المخاوف السياسية ذات الصلة".
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أضافت: "نتيجة لتوتر الموقف بشكل حاد، اتخذ مجلس إدارة رابطة البولينغ العالمية، بالتشاور مع شركائنا في البطولة والأطراف المعنية الأخرى، القرار الصعب بسحب الدعوة الموجهة لإسرائيل للمشاركة في بطولة العالم المقبلة للبولينغ داخل الصالات المغلقة".
وتابعت: "البولينغ هي، ومثلما كانت دائما، رياضة توحد الناس وهذا الاختيار يعكس التزامنا حماية البطولات وضمان سيرها بسلاسة لجميع المعنيين بها".
وأوضحت "حملة التضامن مع فلسطين" في نورفوك أن "هذه الخطوة كانت نتيجة عمل مشترك مع مجموعتي الرياضة الاسكتلندية من أجل فلسطين وإشهار البطاقة الحمراء للإبادة الجماعية الإسرائيلية". (الوكالة الوطنية)
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