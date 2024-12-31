11
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
2025.. هل سيكون عام النجاة لغوارديولا؟
Lebanon 24
31-12-2024
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عام 2024 بانتصار مهم خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة (2-0) في الجولة الـ19 من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليُنهي الفريق الدور الأول بالمركز السادس وبرصيد 31 نقطة.
Advertisement
رغم هذا الترتيب المتراجع، شهد العام استمرار نجاحات غوارديولا بتحقيق لقب الدوري الإنكليزي للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي للمدرب الإسباني والفريق السماوي، الذي جمع 91 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن آرسنال.
ورغم تحقيقه لقب البريميرليغ والدرع الخيرية، اكتفى غوارديولا بلقبين فقط خلال العام، لكن هذه الإنجازات عززت مكانته كواحد من أعظم المدربين في تاريخ الدوري.
ومع استمرار الإشاعات حول مستقبله، أكد غوارديولا رغبته في البقاء مع الفريق، قائلاً إن العمل في مانشستر سيتي هو جزء أساسي من مشروعه.
بينما كانت جماهير المان سيتي تحتفل باستمرار جوارديولا بملعب الاتحاد، دخل الفريق في نفق مظلم على كافة الأصعدة.
وعاش السيتي فترة عصيبة في الأسابيع الأخيرة، بعدما كثرت الهزائم بشكل غير معتاد في عهد جوارديولا، ليصبح الفوز نادرا في آخر 14 مباراة على الأقل، مكتفيا خلالها بانتصارين فقط.
ولأول مرة في مسيرته، ذاق جوارديولا مرارة الهزيمة في 5 مباريات متتالية بمختلف البطولات.
كما شهد دوري أبطال أوروبا سابقة جديدة في مسيرة جوارديولا، تمثلت في عدم نجاحه في الخروج فائزا رغم تقدم فريقه بفارق 3 أهداف حتى قبل النهاية بربع ساعة، وذلك بعد التعادل مع فينورد (3-3).
رغم الشائعات التي حامت حول مستقبل جوارديولا، في ظل الوضع المتدني، واحتمالية إقالته من منصبه، إلا أن العلاقة الوطيدة بين النادي ومدربه التاريخي، من المتوقع أن تلعب دورا في عدم فض الشراكة بينهما رغم تراجع النتائج.
كما أكد غوارديولا نفسه عدم عزمه على تقديم استقالته، مؤكدا أنه يطمح لتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة. لكن طريق العودة لا يبدو ورديا، لذا يبدو أن غوارديولا حدد بعض الصفقات الشتوية، لترميم صفوف بطل إنجلترا، حتى يتمكن من المنافسة حتى نهاية الموسم، واستعادة هيبته.
وهناك 5 صفقات أفادت تقارير صحفية برصد جوارديولا لها، من بينها برونو جيمارايش (نيوكاسل)، مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ). (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
03:20 | 2024-12-31
31/12/2024 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
05:16 | 2024-12-31
31/12/2024 05:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
04:40 | 2024-12-31
31/12/2024 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
06:32 | 2024-12-31
31/12/2024 06:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:41 | 2024-12-31
البحرين تتجاوز الكويت وتبلغ النهائي
14:33 | 2024-12-31
منع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم للبولينغ
08:56 | 2024-12-31
حادثة غريبة في مباراة "غريمسبي".. هجمة مرتدة سريعة بسبب "طائر النورس"
07:09 | 2024-12-31
في إسبانيا.. "ميسي" يطلق صندوقًا استثماريًا عقاريًا بـ"232 مليون دولار"
06:44 | 2024-12-31
كونسيساو: فخور بخوض المغامرة مع ميلان
03:22 | 2024-12-31
مانشستر يونايتد يصارع من أجل البقاء.. اعتراف مُفاجئ من أموريم
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 03:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 03:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 03:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24