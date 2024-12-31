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رياضة

البحرين تتجاوز الكويت وتبلغ النهائي

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:41
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باتت البحرين على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الثمين بعدما تجاوزت الكويت في نصف النهائي.
وتأهلت البحرين إلى نهائي كأس الخليج بعد الفوز بهدف دون رد على الكويت اليوم الثلاثاء.

وفاجأت البحرين الجميع بعد فوزها على أصحاب الأرض في نصف النهائي بالرغم من النقص العددي إثر طرد مهدي عبد الجبار بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (52).
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وسجّل محمد مرهون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة والسبعين ليقود بلاده للنهائي الثاني في آخر ثلاث نسخ.

وستواجه البحرين منافستها عُمان في النهائي بعد فوز الأخيرة على السعودية بهدفين لهدف اليوم أيضاً. (بي إن سبورتس)
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