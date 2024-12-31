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رياضة

في سباق مع الزمن.. هل يخسر برشلونة خدمات أولمو؟

Lebanon 24
31-12-2024 | 23:00
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يسابق نادي برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الوقت للحفاظ على نجمه الدولي داني أولمو، بعدما رفضت محكمة إسبانية الثلاثاء محاولة ثانية للعملاق الكاتالوني لتمديد مهلة تسجيل لاعبه الجديد.
وحدّدت قيود الإنفاق الصارمة لرابطة الدوري الإسباني مهلة التسجيل الأولي لأولمو حتى 31 كانون الأول 2024، بعدما نجح برشلونة بالتوقيع مع صانع الألعاب كأبرز صفقاته الصيف الماضي.
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ويكافح النادي بحثاً عن بدائل لتسجيل اللاعب قبل حلول منتصف الليل في إسبانيا، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة التسجيل حتى 30 حزيران 2025.

ورفضت محكمة في برشلونة الإثنين طلباً للتمديد إثر اتخاذ محكمة تجارية في عاصمة إقليم كاتالونيا القرار عينه الأسبوع الماضي.

وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80% من راتب المدافع الدنماركي المصاب أندرياس كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

وزعمت المحكمة التجارية بأنّ الإنفاق الزائد كان مسموحاً به لمنع إصابة طويلة الأمد من تقويض القدرة التنافسية للفرق، ولكن ليس لتسجيل لاعبين تتجاوز أجورهم السقف المسموح به للرواتب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنّ برشلونة قدّم وثائق إلى رابطة الدوري الثلاثاء تُظهر أنّه سيُموّل تسجيل أولمو بمبلغ 100 مليون يورو (103 ملايين دولار) من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المُوسّع في المستقبل.

وأوضحت أنّ عقد اللاعب المُمتد حتى بداية العام 2030، يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في حال عدم تسجيله.

وسيُشكّل الرحيل المُحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمّرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي تُوّج به الموسم قبل الماضي.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً خمسة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم وتألق مع منتخب "لا روخا" الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا. (بي إن سبورتس)
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