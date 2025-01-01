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رياضة

ديوكوفيتش وكيريوس يودعان منافسات الزوجي في برزبين

Lebanon 24
01-01-2025 | 03:21
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انتهت مغامرة الثنائي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس في منافسات الزوجي ببطولة برزبين، بسقوطهما في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وخسر ديوكوفيتش وكيريوس أمام الفريق المصنف أول على البطولة والذي يتألف من الكرواتي نيكولا ميكيتش والأسترالي مايكل فينوس بنتيجة (6-2) و(3-6) و(10-8).
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وقال ميكيتش في تصريحات بأرض الملعب عقب المباراة: "كنت سعيدا للغاية عند معرفة أننا بمقدورنا مواجهتهما في بطولة من فئة 250 نقطة في أول يوم في كانون الثاني، هذا شعور جيد أن تبدأ به العام أمام هذه الجماهير والأجواء الرائعة".

يذكر أن كيريوس ودع بالتالي كل منافسات برزبين بسقوطه في الدور الأول في الفردي أمس الثلاثاء، بينما يعود ديوكوفيتش لخوض مباراته في الدور الثاني غدا الخميس عند مواجهة الفرنسي جايل مونفيس.

ويبحث ديوكوفيتش في برزبين عن التتويج بلقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية.
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