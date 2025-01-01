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رياضة
نادي بالميراس يتعاقد مع هداف مينيرو
Lebanon 24
01-01-2025
|
06:03
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أعلن نادي بالميراس البرازيلي التعاقد مع اللاعب باولينيو، مهاجم باير ليفركوزن الأسبق وهداف فريق أتلتيكو مينيرو في عام 2024 وهداف الدوري البرازيلي في 2023.
وأعلن النادي البرازيلي مساء الثلاثاء التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عاما بعقد يمتد لخمس سنوات حتى كانون الأول 2029.
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ورغم أن بطل كأس ليبرتادوريس في عامي 2020 و2021 لم يعلن عن قيمة الصفقة إلا أن بعض الصحف أشارت إلى أنها بلغت 18 مليون يورو، إضافة إلى انتقال كل من باتريك وجابرييل مينينو إلى أتلتيكو مينيرو.
وبالفعل كان مينيرو قد أعلن عن التعاقد مع كلا اللاعبين كتدعيمات جديدة لصفوف الفريق في عام 2025.
يذكر أنه في حال تأكيد قيمة الصفقة التي ذكرتها الصحف، ستكون تلك هي أغلى صفقة على الإطلاق بين الأندية البرازيلية في السنوات الأخيرة.
ويعد باولينيو هو ثاني تعزيز لصفوف بالميراس لعام 2025 وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الأوروجوائي فاكوندو توريس قادما من فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.
وخلال الموسمين اللذين قضاهما باولينيو ضمن صفوف أتلتيكو مينيرو، نجح في تسجيل 50 هدفا وصناعة 12 آخر في 120 مباراة خاضها مع الفريق.
وفي موسم 2024 تمكن المهاجم الشاب من تسجيل 20 هدفا، أصبح من خلالها هداف مينيرو بجانب المخضرم هالك، وفي عام 2023 كان باولينيو هو هداف المسابقة برصيد 19 هدفا.
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