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رياضة

برشلونة يقع في أزمة

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:30
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قامت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بحذف الثنائي داني أولمو وباو فيكتور من قائمة برشلونة، بعد الحكم القضائي الصادر بحق تسجيل اللاعبان يوم 27 ديسمبر الماضي.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة، الدعوى القضائية التي رفعها برشلونة ضد رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، وفعلت الضوء الأحمر الذي يمنع تمديد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق لما بعد 31 كانون الاول الجاري، لعدم إمتثال فريق البلوغرانا لقواعد اللعب المالي النظيف وبالتالي لا يمكنه  السماح لأولمو بالاستمرار في اللعب في المسابقات المحلية وبالتبعية في المسابقات القارية أيضًا.
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ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إنه مع بزوغ فجر الأول من كانون الثاني 2025، قامت رابطة الدوري الإسباني بحذف ملفات داني أولمو وباو فيكتور من قائمة برشلونة المُسجلة على الموقع الرسمي لرابطة "لا ليغا"، لفشل برشلونة في تقديم ضمانات مالية كافية لتسجيل الثنائي خلال الأيام الماضية.

وبات مسؤولي برشلونة في مأزق كبير، خاصة وأن داني أولمو يمتلك يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بفسخ العقد مجاناً مع الفريق الكتالوني، إذا لم يقم النادي بتسجيله بشكل دائم في فترة الانتقالات. (اليوم السابع)
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