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رياضة

أبرز شائعات انتقالات 2025: أرسنال يخطط لتدعيم الهجوم ونيوكاسل يواجه تغييرات

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:42
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يواصل سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني إثارة الاهتمام مع تزايد الشائعات حول الصفقات المحتملة.
إليكم أبرز الأخبار والشائعات التي تزايدت في الفترة الأخيرة:

حسب الشائعات التي سرّبت، فإن أرسنال أعد قائمة تضم 8 لاعبين في إطار خطط النادي لتعزيز صفوفه في كانون الثاني ، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". يركز النادي على البحث عن مهاجم رقم 9، حيث تم ربطه بكل من بنجامين سيسكو (21 عامًا) مهاجم لايبزيغ الألماني، و ماتيوس كونها (25 عامًا) لاعب وولفرهامبتون. يحرص المدير الفني ميكيل أرتيتا أيضًا على تعزيز الفريق بعد إصابة بوكايو ساكا، وقد ينظر في ضم مهاجم هجومي واسع، حيث يتواجد كل من ليروي ساني (28 عامًا) لاعب بايرن ميونيخ، وأردا غولر (19 عامًا) لاعب ريال مدريد، وفلوريان فيرتز (21 عامًا) لاعب باير ليفركوزن في قائمة اهتماماتهم.
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بالتوازي، كشفت "رودي غاليتي" عن أن العديد من الأندية تتابع جناح سبورتينغ لشبونة، جيوباني كويندا. باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ليفربول ومانشستر يونايتد جميعهم مهتمون باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، وقد يتنافسون من أجل ضمه في كانون الثاني. وكان كويندا قد حقق إنجازًا الأسبوع الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في ديربي لشبونة، متفوقًا على الرقم القياسي الذي كان بحوزة كريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ناديي نابولي ويوفنتوس الإيطاليين مهتمان بالمهاجم الشاب مانشستر يونايتد، يوشوا زيركزي. قد يسعى الناديان للتفاوض حول صفقة في فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من أن زيركزي، البالغ من العمر 23 عامًا، يأمل في البقاء والقتال من أجل مكانه في أولد ترافورد.

كذلك، أفادت صحيفة "كالتشيوميركاتو" بأن ليفربول قد يكون مستعدًا لإعارة جناحهم فيديريكو كييزا. تم إجراء محادثات مع أتالانتا بشأن صفقة إعارة مع خيار شراء نهائي في الصيف، بينما تم أيضًا مناقشة إمكانية انتقال اللاعب (27 عامًا) إلى نابولي. كييزا بدأ مباراة واحدة فقط مع ليفربول منذ انتقاله إلى أنفيلد في الصيف.

وأفادت صحيفة "ذا صن" بأن نيوكاسل يونايتد يخطط للتخلص من الظهير الأيمن كيران تريبيي. يُعتقد أن إدارة النادي تسعى لبيع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بهدف الامتثال لقوانين الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقد أبدت أندية من لا ليغا وسيري أ في تركيا اهتمامها بالتعاقد معه. شارك تريبيير في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه بدأ خمس مباريات فقط. (espn)





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