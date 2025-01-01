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رياضة
هل تذكرون اللاعب أحمد رفعت؟ مصر تعلن رسمياً عن سبب وفاته
Lebanon 24
01-01-2025
|
12:46
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أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء، نتائج التحقيقات في وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد وفاته المفاجئة في تموز 2024 عن عمر 31 عامًا.
وكان رفعت قد تعرض لحالة طارئة أثناء مباراة لفريقه ضد نادي الاتحاد بالإسكندرية في آذار من نفس العام، حيث سقط أرضًا وتم نقله إلى المستشفى بعد توقف قلبه لمدة ساعتين، قبل أن ينجو من الموقف. وبعد تعافيه، أشار اللاعب في مقابلة تلفزيونية إلى أن ما حدث كان نتيجة ضغوط نفسية تعرض لها من شخص نافذ. ومع ذلك، توفي رفعت في تموز، ما أثار تساؤلات حول سبب وفاته.
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وأظهرت التحقيقات أن رفعت توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، بعد معاناته من جلطة قلبية سابقة في الشريان التاجي المحوري في آذار. كما تبين أن هناك خللاً جينيًا سبب تصلبًا مبكرًا في الشرايين التاجية، ما أثر على استجابته للعلاج.
وفي خطوة استثنائية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في آب الماضي بإحالة القضية إلى النيابة العامة للكشف عن أي تجاوزات. وأعلنت النيابة عن وجود مخالفات إدارية بشأن سفر رفعت، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.
كما تطرقت النيابة إلى وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز في تشرين الثاني 2024، الذي توفي نتيجة نوبة قلبية أثناء مباراة في دوري القسم الثاني. ورغم محاولات إنقاذه، توفي بسبب توقف قلبه ومضاعفات طالت المخ والكلى.
وأوصت النيابة العامة بعدة إجراءات وقائية لضمان سلامة الرياضيين في مصر، منها تطبيق لائحة صحية طبية للأنشطة الرياضية، وإجراء فحوصات جينية لجميع اللاعبين للكشف عن المشاكل الصحية المحتملة، وإجراء كشف طبي قبل كل بطولة، بالإضافة إلى تجهيز الأندية بأحدث الأجهزة الطبية. (الحرة)
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