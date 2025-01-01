بعد وفاة أحمد رفعت.. 5 توصيات بشأن ممارسة كرة القدم في مصر

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أصدرت النيابة العامة المصرية خمس توصيات للقائمين على الرياضة في البلاد، عقب انتهاء تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت (نادي مودرن فيوتشر) ومحمد شوقي عبد العزيز (نادي كفر الشيخ الرياضي).وطالبت النيابة العامة الجهات المعنية باتباع التوصيات التالية لضمان سلامة اللاعبين:1.إنشاء لائحة طبية: تكليف لجنة مختصة قانونياً بوضع لائحة تحتوي على الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية في مصر.2. إجراء الفحص الجيني: تعميم الفحص الجيني لجميع اللاعبين قبل ممارسة الرياضة، لتوقع الأمراض المحتملة التي قد تؤثر على صحتهم في المستقبل.3.كشف طبي متقدم قبل البطولات: إجراء كشف طبي شامل على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أي بطولة محلية أو دولية، على أن يتم التأكد من اجتيازهم لهذا الفحص من قبل جهة طبية معتمدة.4. تحليلات وكشوفات طبية دورية: إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية لجميع اللاعبين في الأندية والفرق المصرية للكشف عن حالتهم الصحية ومنع تناول المنشطات أو المكملات الغذائية دون إشراف طبي. كما يجب إعداد سجل طبي شامل لكل لاعب يتضمن نتائج التحليلات والتاريخ الصحي الوراثي.5.توفير الأجهزة الطبية الحديثة: تجهيز جميع الأندية والفرق المصرية، بمختلف درجاتها، بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز السلامة الصحية للرياضيين والحد من الحوادث التي قد تؤثر على حياتهم أثناء ممارستهم الأنشطة الرياضية. (روسيا اليوم)