Advertisement

رياضة

نصف مليون يورو أسبوعياً.. صلاح يتلقى عرضاً فلكياً من عملاق أوروبي

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1300270-638713992540061615.jpg
Doc-P-1300270-638713992540061615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضاً للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للنجم المصري التفاوض مع أي ناد حالياً والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه لتجديد عقده.
Advertisement

وأفاد الصحافي الفرنسي رومان كوليه غودين أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً للتعاقد مع صلاح لمدة ثلاث سنوات، براتب يقدر أسبوعيا بقيمة 500 ألف يورو.

وتأتي هذه الأنباء رغم نفي ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي مزاعم سعي فريقه للحصول على صلاح في صفقة انتقال مجانية، إذ قال لشبكة "سكاي سبورتس" مطلع ديسمبر الماضي: هذا ليس صحيحاً، إنه لاعب رائع ومذهل، لكننا لم نفكر فيه أبداً، لأكون صادقاً.

واعترف الخليفي بأن نادي العاصمة الفرنسية سوف "يكتشف الفرص" في يناير، إذا ظهرت أي صفقات محتملة.

ويتقاضى صلاح راتباً يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويقدم النجم المصري مستويات مميزة مع فريقه في الموسم الجاري، على الرغم من التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق، إذ سجل 20 هدفاً وصنع 17 بكافة المسابقات حتى الآن. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-01-01
14:00 | 2025-01-01
12:46 | 2025-01-01
10:42 | 2025-01-01
09:24 | 2025-01-01
07:30 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24