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رياضة

نجم ليفربول: صلاح "يائس"

Lebanon 24
02-01-2025 | 09:13
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يحاول المصري محمد صلاح الضغط على ليفربول لإنهاء المفاوضات بشأن عقده الجديد، كما أكد نجم "الريدز" السابق أن الجناح يائس حاليا لكن لن ينتقل إلى أي ناد آخر.

يعيش الدولي المصري أفضل فتراته الموسم الحالي بعدما شق طريقه وساهم في تسجيل 37 هدفا، وكان أداء اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" عاملا مهما في تواجد ليفربول بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وعلى الرغم من المستوى الاستثنائي الذي يقدمه صلاح، إلا أن هناك ظلالا تحيط بملعب "آنفيلد" مع انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وهو الآن مؤهل للتوقيع مع أي ناد آخر.

ومع ذلك، لا يزال ديتمار هامان، نجم ليفربول السابق، غير قلق بشأن إمكانية خسارة "الريدز" لنجمه، ويصر على أنه لا يستطيع رؤيته يلعب لأي فريق آخر غير ليفربول.

وقال هامان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنكليزية: رغم ذلك، هناك فرصة جيدة لبقاء صلاح في ليفربول، لكن لا يمكنك التخطيط لهذه الأشياء، وأنا متأكد من أنه يائس.
 
وأضاف: إذا فاز ليفربول بالدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للخروج والذهاب إلى ناد آخر، والوقت سيخبرنا بذلك.

وزاد: سيكون من الحماقة ألا يوقع أي ناد مع صلاح ويبدي اهتمامه به في يناير، لكن عادة ما يتعين عليك توخي الحذر بشأن المهاجمين الذين بلغوا سن الـ 32 عاما، لا توجد مشاكل مع صلاح، والسؤال هو، بعد أن أمضى وقتا رائعا في ليفربول، هل يريد اللعب في أي مكان آخر؟ لقد لعب في تشيلسي من قبل – وهو ما لم ينجح معه.
 
وواصل هامان حديثه: هذا أمر لا يستطيع أحد أن يقرره إلا هو شخصيا، لا أستطيع أن أراه يرتدي قميصا آخرا غير ليفربول.

وحث هامان إدارة ليفربول على الالتزام بعقد جديد لمدة عامين لصلاح، موضحا: أنا متأكد من أن العديد من الفرق ستحب التعاقد معه، سأمنحه عامين ثم أود أن أرى ما سيحدث لأن أي شيء يمكن أن يحدث في سنة، بالطريقة التي يتحدث بها، لا أعتقد أن لديه أي نية للرحل، مما سمعته فإن صلاح وليفربول يتفاوضان وأعتقد أنه سيبقى. (العربية)
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