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رياضة
ردّا على تشكيكه في نزاهة الكرة الذهبية.. رودري يواجه رونالدو بقوّة!
Lebanon 24
02-01-2025
|
12:02
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ردَّ الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، على تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، التي شكك فيها بنزاهة جائزة الكرة الذهبية 2024. وكان رونالدو قد أثار الجدل خلال حفل جوائز غلوب سوكر 2024 في دبي، حيث أكد أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، هو الأجدر بالفوز بالجائزة بدلاً من رودري.
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وفي مقابلة مع صحيفة "As" الإسبانية، عبَّر رودري عن دهشته من تصريحات رونالدو، قائلاً: "من المفاجئ سماع هذا منه، فهو يعلم أكثر من أي شخص آخر كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية. الصحفيون الذين صوتوا لي هذا العام كانوا يعتقدون أنني الأجدر بالفوز، وربما هؤلاء هم نفس الصحفيين الذين صوتوا له في وقتٍ ما."
وفيما يتعلق بمستقبله مع مانشستر سيتي، كشف رودري عن رغبته في العودة للملاعب والمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية. ورغم إصابته القوية في الركبة في أيلول 2024، أعرب عن أمله في العودة سريعاً للملاعب، وقال: "أفكر في العودة قبل الموعد المحدد، وأتطلع للمشاركة في البطولتين الكبيرتين هذا العام."
ورغم التوقعات بأن يبتعد رودري عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، أفادت تقارير إنكليزية بأن اللاعب يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع، وقد يعود للمشاركة في المباريات قريباً. (winwin)
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