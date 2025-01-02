حادثٌ مأساوي جديد في الملاعب.. وفاة المدير الفني لهذا الفريق أثناء المباراة!

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في حادث مأساوي جديد في الملاعب المصرية، توفي متولي حسين، المدير الفني لفريق نادي العمال في دوري الدرجة الرابعة، أثناء مباراة فريقه أمام نادي طلخا. وكان حسين البالغ من العمر 75 عامًا قد سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 40 من المباراة، وذلك أثناء قيادته لفريقه على أرض الملعب.وأكد شهود عيان أن المدير الفني لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو أعراض قبل المباراة، حيث كان يوجه تعليماته للاعبيه قبل أن يسقط فجأة على الأرض. وتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم تأكيد وفاته. وأوضح مصدر طبي أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية.