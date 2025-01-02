Advertisement

رياضة

حادثٌ مأساوي جديد في الملاعب.. وفاة المدير الفني لهذا الفريق أثناء المباراة!

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1300538-638714458054273435.jpg
Doc-P-1300538-638714458054273435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادث مأساوي جديد في الملاعب المصرية، توفي متولي حسين، المدير الفني لفريق نادي العمال في دوري الدرجة الرابعة، أثناء مباراة فريقه أمام نادي طلخا. وكان حسين البالغ من العمر 75 عامًا قد سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 40 من المباراة، وذلك أثناء قيادته لفريقه على أرض الملعب.
Advertisement

وأكد شهود عيان أن المدير الفني لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو أعراض قبل المباراة، حيث كان يوجه تعليماته للاعبيه قبل أن يسقط فجأة على الأرض. وتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم تأكيد وفاته. وأوضح مصدر طبي أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية.
 
مدرب نادي العمال


وفي وقت سابق، كانت النيابة المصرية قد أعلنت تفاصيل التحقيقات في وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، حيث تبين أن الوفاة ناتجة عن مشكلات صحية ووراثية لكل منهما، وذلك خلال مباراتين في الدوري المصري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:20 | 2025-01-02
12:02 | 2025-01-02
09:13 | 2025-01-02
06:58 | 2025-01-02
04:09 | 2025-01-02
02:22 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24