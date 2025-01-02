12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حادثٌ مأساوي جديد في الملاعب.. وفاة المدير الفني لهذا الفريق أثناء المباراة!
Lebanon 24
02-01-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث مأساوي جديد في الملاعب المصرية، توفي متولي حسين، المدير الفني لفريق نادي العمال في دوري الدرجة الرابعة، أثناء مباراة فريقه أمام نادي طلخا. وكان حسين البالغ من العمر 75 عامًا قد سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 40 من المباراة، وذلك أثناء قيادته لفريقه على أرض الملعب.
Advertisement
وأكد شهود عيان أن المدير الفني لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو أعراض قبل المباراة، حيث كان يوجه تعليماته للاعبيه قبل أن يسقط فجأة على الأرض. وتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم تأكيد وفاته. وأوضح مصدر طبي أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية.
وفي وقت سابق، كانت النيابة المصرية قد أعلنت تفاصيل التحقيقات في وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، حيث تبين أن الوفاة ناتجة عن مشكلات صحية ووراثية لكل منهما، وذلك خلال مباراتين في الدوري المصري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة قميص نوم".. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها خلال احتفالها برأس السنة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
"لابسة قميص نوم".. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها خلال احتفالها برأس السنة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
01:43 | 2025-01-02
02/01/2025 01:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
02:39 | 2025-01-02
02/01/2025 02:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:20 | 2025-01-02
كأس السوبر الإيطالي 2025 في الرياض: مواجهة نارية بين عمالقة إيطاليا
12:02 | 2025-01-02
ردّا على تشكيكه في نزاهة الكرة الذهبية.. رودري يواجه رونالدو بقوّة!
09:13 | 2025-01-02
نجم ليفربول: صلاح "يائس"
06:58 | 2025-01-02
ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة أرنولد
04:09 | 2025-01-02
"كنت ضمن الأعلى أجراً في العالم".. أسطورة غانا يعلن إفلاسه
02:22 | 2025-01-02
"إنها خائنة".. مشجع يحرج لامين جمال مع صديقته (فيديو)
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 22:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 22:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 22:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24