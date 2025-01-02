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خاص

كأس السوبر الإيطالي 2025 في الرياض: مواجهة نارية بين عمالقة إيطاليا

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
02-01-2025 | 15:20
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تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال واحدة من أبرز البطولات الرياضية العالمية، حيث ستحتضن العاصمة الرياض بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، والتي ستجمع أربعة من أعرق الأندية الإيطالية في منافسات مثيرة للغاية. هذه البطولة التي ستُقام من الليلة إلى 6 كانون الثاني الجاري، تُعتبر نقطة انطلاق جديدة لعلاقة السعودية المتنامية مع كرة القدم الأوروبية، وتحديدًا مع الكرة الإيطالية التي تتمتع بشعبية واسعة في المملكة.
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 يتنافس في هذه النسخة المتجددة من السوبر الإيطالي: "إنتر ميلان"، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي والذي يتطلع لمواصلة هيمنته على البطولة، وجاره "ميلان الذي يطمح بدوره لاستعادة اللقب بعد غياب طويل، بالإضافة إلى "يوفنتوس" أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الإيطالي برصيد 9 ألقاب، والذي يسعى لتحقيق انتصار جديد في هذه البطولة الغالية، و"أتالانتا" الذي يعد من الفرق الصاعدة بقوة في السنوات الأخيرة، يسعى لتحقيق مفاجأة كبيرة هذا العام. البطولة هذه المرة تأتي بصيغة جديدة، حيث ستكون المنافسة على شكل مباراتين في نصف النهائي، تليها المباراة النهائية التي ستحدد الفريق الفائز باللقب في 6 كانون الثاني. وكل المباريات ستقام على ملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال السعودي، الذي يكتسب سمعة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية.

لمحة تاريخية عن البطولة:
تعدّ بطولة كأس السوبر الإيطالي واحدة من أقدم وأهم البطولات في إيطاليا. منذ انطلاقها في عام 1988، أصبحت هذه البطولة التي تجمع بين بطل الدوري الإيطالي وبطل كأس إيطاليا، محطّ أنظار عشاق الكرة الإيطالية حول العالم. وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت مواجهة بين "ميلان" و"سامبدوريا" في ملعب "سان سيرو" في ميلانو، حيث فاز "ميلان" بنتيجة 3-1. وعلى مرّ السنوات، تطورت البطولة لتشمل منافسة بين الفرق الأربعة، حيث يتم الآن تضمين بطل الدوري الإيطالي، ووصيفه، بطل كأس إيطاليا، ووصيفه.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت بطولة السوبر الإيطالي تحولًا كبيرًا في طبيعتها، فقد انتقلت المنافسات من كونها مباراة واحدة إلى صيغة تضم 4 فرق. ومنذ عام 2024، تشارك 4 أندية في البطولة التي تضم بطل الدوري الإيطالي، وصيفه، بطل كأس إيطاليا، ووصيفه أيضًا. وتُعد المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من هذا التغيير الكبير، حيث استضافت البطولة في أكثر من نسخة، لتصبح إحدى الوجهات المفضلة لهذا الحدث الكبير.
 
ما أهمية البطولة للسعودية؟
إقامة السوبر الإيطالي في السعودية يعكس اهتمام المملكة بتطوير الرياضة في المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. يساهم هذا الحدث في زيادة تفاعل الجماهير مع كرة القدم الأوروبية، ويساعد في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة. كما أن استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية ويُعزز من سمعة المملكة في استضافة أكبر البطولات الدولية.
وستكون هذه النسخة محط أنظار الجميع، حيث ستشهد منافسة قوية بين أربع فرق من أعرق أندية إيطاليا، وستظل الرياض هي قلب الحدث الرياضي الأبرز في بداية عام 2025.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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