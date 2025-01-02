هل سيتوجه رونالدو حقًا إلى سان جرمان؟

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كشفت مصادر في باريس سان جيرمان، حقيقة تفكير النادي الفرنسي في ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمكنه التوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من كانون الثاني الجاري، في ظل انتهاء عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى أن "الدون" يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.كما ترددت أنباء عن إمكانية انتقال رونالدو لسان جيرمان، بعد رحيل الثلاثي "نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي" عن الفريق.لكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "مصادر بنادي باريس سان جيرمان نفت التقارير التي تزعم إمكانية ضم رونالدو، وأكدت عدم إجراء أي محادثات مع اللاعب".وفي ذات السياق، قال الصحفي الإنكليزي، بن جاكوبس: "لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو".وحسب المصادر ذاتها، فإن "استراتيجية سان جيرمان الجديدة، تتمثل في الابتعاد عن التعاقدات الكبرى.. فالشعار الجديد هو شراء الشباب، وبقدر الإمكان، الفرنسيون منهم".وهذا بينما تشير آخر التقارير السعودية إلى أن النصر يحاول التفاوض مع رونالدو، من أجل تمديد عقده. (كووورة)