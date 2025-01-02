16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل سيتوجه رونالدو حقًا إلى سان جرمان؟
Lebanon 24
02-01-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر في باريس سان جيرمان، حقيقة تفكير النادي الفرنسي في ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمكنه التوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من كانون الثاني الجاري، في ظل انتهاء عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.
Advertisement
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى أن "الدون" يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.
كما ترددت أنباء عن إمكانية انتقال رونالدو لسان جيرمان، بعد رحيل الثلاثي "نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي" عن الفريق.
لكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "مصادر بنادي باريس سان جيرمان نفت التقارير التي تزعم إمكانية ضم رونالدو، وأكدت عدم إجراء أي محادثات مع اللاعب".
وفي ذات السياق، قال الصحفي الإنكليزي، بن جاكوبس: "لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو".
وحسب المصادر ذاتها، فإن "استراتيجية سان جيرمان الجديدة، تتمثل في الابتعاد عن التعاقدات الكبرى.. فالشعار الجديد هو شراء الشباب، وبقدر الإمكان، الفرنسيون منهم".
وهذا بينما تشير آخر التقارير السعودية إلى أن النصر يحاول التفاوض مع رونالدو، من أجل تمديد عقده. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متّصل يتغزل بمذيعة الـ"ال بي سي"... شاهدوا ما قاله لها مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
متّصل يتغزل بمذيعة الـ"ال بي سي"... شاهدوا ما قاله لها مباشرة على الهواء (فيديو)
07:00 | 2025-01-02
02/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها ناصيف زيتون.. هكذا احتفلت دانييلا رحمة بحلول السنة الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
برفقة زوجها ناصيف زيتون.. هكذا احتفلت دانييلا رحمة بحلول السنة الجديدة (فيديو)
03:09 | 2025-01-02
02/01/2025 03:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شهر كانون الثاني... ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس؟
Lebanon 24
عن شهر كانون الثاني... ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس؟
07:08 | 2025-01-02
02/01/2025 07:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2025-01-03
"مهزلة".. هكذا هاجم الإعلام الإسباني برشلونة بعد فشل تسجيل أولمو
01:00 | 2025-01-03
وفاة أكبر بطلة أولمبية
00:30 | 2025-01-03
لا يزال يحصد الملايين.. رونالدينيو يبدع رغم الاعتزال
00:00 | 2025-01-03
ليلة الحظ السيئ للاوتارو
23:00 | 2025-01-02
أكثر من رائع.. لاعب مغمور يسجل هدفا "عابرا للقارات" شاهدوه
15:20 | 2025-01-02
كأس السوبر الإيطالي 2025 في الرياض: مواجهة نارية بين عمالقة إيطاليا
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
03/01/2025 09:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
03/01/2025 09:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
03/01/2025 09:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24