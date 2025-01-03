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رياضة

ليلة الحظ السيئ للاوتارو

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:00
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فاز إنتر ميلان على نظيره أتالانتا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب الأول بارك، اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.


وسجل دينزل دومفريس ظهير الإنتر، هدفي المباراة في الدقائق 49 و61. 
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وتأهل النيراتزوري للنهائي، لينتظر الفائز من لقاء يوفنتوس وميلان، الذي سيقام غدا الجمعة لتحديد الطرف الثاني بالنهائي. (كووورة)
 
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