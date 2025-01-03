ليلة الحظ السيئ للاوتارو

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فاز إنتر ميلان على نظيره أتالانتا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب الأول بارك، اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.وسجل دينزل دومفريس ظهير الإنتر، هدفي المباراة في الدقائق 49 و61.وتأهل النيراتزوري للنهائي، لينتظر الفائز من لقاء يوفنتوس وميلان، الذي سيقام غدا الجمعة لتحديد الطرف الثاني بالنهائي. (كووورة)