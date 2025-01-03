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رياضة

وفاة أكبر بطلة أولمبية

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:00
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تُوفيت المجرية أغنيس كيليتي وهي أكبر بطلة أولمبية في رياضة الجمباز، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 103 أعوام.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيليتي نُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة المجرية بودابست يوم 25 كانون الثاني الماضي بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي قبل أن يُعلن عن وفاتها.
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وتُعد كيليتي أعظم لاعبة جمباز في تاريخ المجر وفق الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، علما بأنها فازت بـ10 ميداليات أولمبية من بينها 5 ذهبيات. (الجزيرة)
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