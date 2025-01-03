وفاة أكبر بطلة أولمبية

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تُوفيت المجرية أغنيس كيليتي وهي أكبر بطلة أولمبية في رياضة الجمباز، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 103 أعوام.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيليتي نُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة المجرية بودابست يوم 25 كانون الثاني الماضي بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي قبل أن يُعلن عن وفاتها.وتُعد كيليتي أعظم لاعبة جمباز في تاريخ المجر وفق الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، علما بأنها فازت بـ10 ميداليات أولمبية من بينها 5 ذهبيات. (الجزيرة)