"مهزلة".. هكذا هاجم الإعلام الإسباني برشلونة بعد فشل تسجيل أولمو

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تواصلت أزمات نادي برشلونة المالية مع فشل النادي في تسجيل لاعبيه الجدد داني أولمو وباو فيكتور لعام 2025، وهو ما أثار ردود فعل سلبية وصفت الوضع بأنه "غير مسبوق".رفضت رابطة الدوري الإسباني مرة أخرى تسجيل اللاعبين بسبب تجاوز قواعد الحد الأقصى للرواتب، مما يضع الفريق الكتالوني في موقف صعب ويهدد موسمه الرياضي.يسعى برشلونة حاليًا للجوء إلى الاتحاد الإسباني في محاولة لإيجاد حل سريع قبل مباراته المقبلة في كأس إسبانيا ضد فريق بارباسترو من دوري الدرجة الرابعة، يوم السبت.الصحف الإسبانية لم تتردد في التعبير عن استيائها، حيث وصفت "ماركا" الوضع بـ"اليأس"، بينما اعتبرت "لافانغارديا" الأزمة "سخافة غير مسبوقة"، مما يعكس خطورة الموقف وتأثيره على مستقبل النادي.ومن جانب آخر، ذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو في حسابه على إنستغرام أن موقف أولمو لم يتغير حتى الآن، ولا يزال يريد انتظار برشلونة رغم عدم تسجيله.وقال رومانو: "على الرغم من وجود بند لإنهاء عقده ويصبح لاعبا حرًا، إلا أنه لم يقم بتفعيله لأن داني ووكلائه يريدون انتظار برشلونة كأولوية مطلقة مرة أخرى".وذكرت صحيفة "سبورت": "تترقب أوروبا بسعادة وضع برشلونة وأولمو.. مشيرة إلى أن أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر سيتي مهتمة بضم اللاعب.ويعاني برشلونة أزمة مالية منذ سنوات، وكانت سببا رئيسيا في رحيل ليونيل ميسي. ورغم الجراح المالية، يتم إعادة بناء ملعب كامب نو بالكامل. (الجزيرة)