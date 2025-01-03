"أكبر خطأ في مسيرتي".. مورينيو يكشف عن هذا الأمر

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اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بخطئه في ترك تدريب ريال مدريد عام 2013، رغم إصرار رئيس النادي فلورنتينو بيريز على بقائه.وخلال مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، كشف مورينيو تفاصيل قرار الرحيل بعد ثلاثة مواسم ناجحة، قاد خلالها الفريق لتحقيق ثلاثة ألقاب محلية، أبرزها الدوري الإسباني 2011-2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة. ورغم هذا الإنجاز، لم يتمكن المدرب المعروف بـ"السبيشل ون" من تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.وأضاف مورينيو: "قال لي بيريز وقتها: لا تغادر الآن، لقد اجتزت الجزء الأصعب، والآن وقت جني ثمار النجاح".وأضاف البرتغالي: "كنت أعلم حينها أن الأمر على هذا النحو (النجاح) وكان البقاء هو القرار الصحيح، لكنني أردت العودة إلى تشلسي بعد 3 سنوات صعبة في إسبانيا. لقد كان خيارا عاطفيا".وتابع: "قولي لا، لفلورنتينو بيريز، يظل أحد أكبر القرارات التي ندمت عليها".وقال مورينيو: "ندمت لأني لم أرحل عن روما فورا بعد نهائي اليوروبا ليغ، كان هذا خطئي، لكن ليس بسبب الفوضى التي أحدثها أنتوني تايلور (الحكم الإنجليزي)".وعندما سُئل عن مبارياته المثالية في مسيرته التدريبية أجاب: "فوز بورتو على لاتسيو 4-1 في نصف نهائي دوري الأبطال، يومها سجلوا ضدنا بعد 50 ثانية، ثم لم يلمسوا الكرة أبدا، وانتصار إنتر ميلان على بايرن ميونخ 2-0 في نهائي الأبطال 2010، وكذلك الفوز الكبير لتوتنهام على مانشستر يونايتد 6-1 وهي مباراة كان من الممكن أن تنتهي بـ7 أو 8 أو 9 أهداف".وفي الوقت ذاته، كشف مورينيو عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل، وقال: "أريد اللعب في كأس أوروبا أو كأس العالم وتوحيد بلد خلف منتخبها الوطني". (الجزيرة)