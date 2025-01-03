Advertisement

رياضة

"أكبر خطأ في مسيرتي".. مورينيو يكشف عن هذا الأمر

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1300618-638714785516986278.png
Doc-P-1300618-638714785516986278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بخطئه في ترك تدريب ريال مدريد عام 2013، رغم إصرار رئيس النادي فلورنتينو بيريز على بقائه.

وخلال مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، كشف مورينيو تفاصيل قرار الرحيل بعد ثلاثة مواسم ناجحة، قاد خلالها الفريق لتحقيق ثلاثة ألقاب محلية، أبرزها الدوري الإسباني 2011-2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة. ورغم هذا الإنجاز، لم يتمكن المدرب المعروف بـ"السبيشل ون" من تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.
Advertisement

وأضاف مورينيو: "قال لي بيريز وقتها: لا تغادر الآن، لقد اجتزت الجزء الأصعب، والآن وقت جني ثمار النجاح".

وأضاف البرتغالي: "كنت أعلم حينها أن الأمر على هذا النحو (النجاح) وكان البقاء هو القرار الصحيح، لكنني أردت العودة إلى تشلسي بعد 3 سنوات صعبة في إسبانيا. لقد كان خيارا عاطفيا".

وتابع: "قولي لا، لفلورنتينو بيريز، يظل أحد أكبر القرارات التي ندمت عليها".

وقال مورينيو: "ندمت لأني لم أرحل عن روما فورا بعد نهائي اليوروبا ليغ، كان هذا خطئي، لكن ليس بسبب الفوضى التي أحدثها أنتوني تايلور (الحكم الإنجليزي)".

وعندما سُئل عن مبارياته المثالية في مسيرته التدريبية أجاب: "فوز بورتو على لاتسيو 4-1 في نصف نهائي دوري الأبطال، يومها سجلوا ضدنا بعد 50 ثانية، ثم لم يلمسوا الكرة أبدا، وانتصار إنتر ميلان على بايرن ميونخ 2-0 في نهائي الأبطال 2010، وكذلك الفوز الكبير لتوتنهام على مانشستر يونايتد 6-1 وهي مباراة كان من الممكن أن تنتهي بـ7 أو 8 أو 9 أهداف".

وفي الوقت ذاته، كشف مورينيو عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل، وقال: "أريد اللعب في كأس أوروبا أو كأس العالم وتوحيد بلد خلف منتخبها الوطني". (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-01-03
02:00 | 2025-01-03
01:00 | 2025-01-03
00:30 | 2025-01-03
00:00 | 2025-01-03
23:30 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24