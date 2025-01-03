انطلاق "رالي داكار السعودية 2025" من بيشة بمشاركة عالمية واسعة

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ويشارك في الرالي أكثر من 800 متسابق من 70 جنسية، يتنافسون عبر 439 مركبة موزعة على ست فئات متنوعة. وتشهد فئة السيارات وحدها مشاركة 130 سائقًا وملاحًا، مما يعكس مستوى التحدي والإثارة المرتقبين في هذا الحدث الرياضي العالمي.وفي فئة الدراجات النارية سيشارك أكثر من 136 متسابقًا، وستشهد فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تشالنجر، مشاركة أكثر من 108 سائق وملاح، وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري (سايد باي سايد)، سيشارك 78 سائقًا وملاحًا، وفي فئة الشاحنات يتنافس أكثر من 135 سائقًا وملاحًا ومساعدًا، إلى جانب إقامة داكار كلاسيك، بمشاركة 76 سيارةً كلاسيكية، و19 شاحنةً كلاسيكية.وسيشهد السباق مرحلةً واحدةً تمهيدية، و12 مرحلةً بالسباق، على النحو التالي:- المرحلة التمهيدية (3 كانون الثاني): بيشة – بيشة، لمسافة 79 كم (المرحلة الخاصة 29 كم).- المرحلة الأولى (4 كانون الثاني): بيشة – بيشة، لمسافة 499 كم (المرحلة الخاصة 413 كم).- المرحلة الثانية (5- 6 كانون الثاني): بيشة – بيشة، لمسافة 1058 كم (المرحلة الخاصة 967 كم).- المرحلة الثالثة (7 كانون الثاني): بيشة – الحناكية، لمسافة 847 كم (المرحلة الخاصة 495 كم).- المرحلة الرابعة (8 كانون الثاني): الحناكية – العلا، لمسافة 588 كم (المرحلة الخاصة 415 كم).- المرحلة الخامسة (9 كانون الثاني: العلا – حائل، لمسافة 492 كم (مرحلة خاصة 428 كم).- يوم الراحة (10 كانون الثاني): حائل- المرحلة السادسة (11 كانون الثاني): حائل - الدوادمي، لمسافة 828 كم (المرحلة الخاصة 604 كم).- المرحلة السابعة (12 كانون الثاني): الدوادمي – الدوادمي، لمسافة 742 كم (المرحلة الخاصة 487 كم).- المرحلة الثامنة (13 كانون الثاني): الدوادمي – الرياض، لمسافة 737 كم (المرحلة الخاصة 487 كم).- المرحلة التاسعة (14 كانون الثاني): الرياض – حرض، لمسافة 589 كم (المرحلة الخاصة 357 كم).- المرحلة العاشرة (15 كانون الثاني): حرض – شبيطة، لمسافة 640 كم (المرحلة الخاصة 120 كم).- المرحلة الحادية عشرة (16 كانون الثاني): شبيطة – شبيطة، لمسافة 507 كم (المرحلة الخاصة 275 كم).- المرحلة الثانية عشرة (17 كانون الثاني): شبيطة - شبيطة، لمسافة 131 كم (المرحلة الخاصة 61 كم).يذكر أن رالي داكار السعودية سيشهد مشاركة الجيل الجديد من السائقين السعوديين المختارين ضمن مبادرة "الجيل السعودي القادم"، والتي تهدف إلى منح المواهب السعودية الصاعدة أول تجربة لهم في رالي داكار، حيث تم اختيار خمسة سائقين ضمن هذه المبادرة، وهم: فهد المرشش، وحمزة باخشب، وعبدالله الشقاوي، وفاطمة بناز، ومريهان الباز، على أن يشارك الفائز في رالي داكار 2026.