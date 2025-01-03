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رياضة

صادق عمر يقترب من الانتقال إلى فالنسيا

Lebanon 24
03-01-2025 | 06:09
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يخضع النيجيري صادق عمر، مهاجم ريال سوسيداد، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، وإذا اجتازها سيلعب لصفوف فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الإسبانية، من مصادر مطلعة على العملية.
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ولم يحظ المهاجم النيجيري (27 عاما)، والذي تعرض لإصابات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، بدور كبير مع سوسيداد منذ بداية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفعه لقبول عرض فالنسيا، والذي يحتل حاليا أحد مراكز الهبوط.

وكان عمر قد أبدى انزعاجه من الجلوس على دكة البدلاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتمنى أن يعامله عام 2025 بشكل أفضل من معاملة 2024.
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