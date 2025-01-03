مدرب ليفربول يثير التكهنات بشأن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

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أثار الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي المزيد من التكهنات بإمكانية رحيل لاعبه ترينت ألكسندر-أرنولد عن "الريدز" خلال الميركاتو الشتوي الحالي.وترددت أنباء حول تلقي الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد عرضا من نادي ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر كانون الثاني الجاري.وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، المكرس للمباراة المرتقبة ضد ضيفه مانشستر يونايتد في قمة مواجهات الجولة 20 للدوري: "أرنولد ملتزم ومرتبط للغاية بالفريق، وأؤكد أنه سيشارك في مباراة يوم الأحد".وأضاف المدرب الهولندي: "بالتأكيد لن أكشف تفاصيل الحديث معه عبر وسائل الإعلام، وستبقى هناك تكهنات دائما بشأن لاعبينا في آخر 6 أشهر من تعاقدهم".وأكد: "أتحدث إلى كل لاعب من حين لآخر، والأمر نفسه ينطبق على ترينت، لذا نعم، لقد تحدثت معه"، وذلك ردا على التشاور مع اللاعب الإنكليزي بعدما تلقى عرضا من نادي ريال مدريد لضمه هذا الشهر.وينتهي تعاقد أرنولد مع الفريق الإنكليزي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له حاليًا الاتفاق على الانتقال إلى نادٍ آخر اعتبارا من الموسم المقبل.ولم يحسم ليفربول مصير أرنولد وثنائي الفريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمهاجم المصري محمد صلاح، الذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الجاري.ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون.بينما يشغل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة.