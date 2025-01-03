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رياضة
كشف عنه.. ما حلم رونالدو الأكبر مع النصر السعودي؟
Lebanon 24
03-01-2025
|
23:00
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أجرى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري السعودي، حيث تحدث عن تجربته في دوري روشن وحلمه الأكبر مع الفريق. انتقل رونالدو إلى النصر في منتصف موسم 2022-2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وهو ما فتح الباب لصفقات عالمية أخرى. وصوله بدأ حقبة جديدة في الدوري السعودي، التي شهدت انضمام نجوم عالميين مثل كريم بنزيما ونيمار.
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رونالدو أعرب عن سعادته بتجربته في السعودية، مشيرًا إلى تطور الدوري وازدياد عدد النجوم المشاركين فيه. وأكد أن حلمه الأكبر هو الفوز بدوري أبطال آسيا مع النصر، متمنيًا أن يواصل الفريق السعي لتحقيق هذا الهدف رغم المنافسة القوية من الهلال والاتحاد. ورغم عدم فوزه بأي لقب كبير مع النصر حتى الآن، يأمل رونالدو أن يكون العام الحالي جيدًا للنادي وأن يتمكن من مساعدته في الفوز بالألقاب. (winwin)
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