17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يقلب الطاولة أمام فالنسيا.. ويتصدر الدوري الاسباني
Lebanon 24
04-01-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الدقائق الأخيرة، هز كل من لوكا مودريتش وجود بلينغهام الشباك ليقودا ريال مدريد بـ10 لاعبين للفوز 2-1 على فالنسيا، أمس الجمعة، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإسباني.
وتقدم فالنسيا صاحب الملعب بهدف سجله هوغو دورو بعد 27 دقيقة من مسافة قريبة في المرمى الخالي، مستغلا كرة مرتدة من الحارس تيبو كورتوا الذي تصدى لتسديدة من جابي غيرا من مسافة قريبة.
Advertisement
وضغط ريال مدريد لإدراك التعادل، وأهدر بلينغهام ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعدما عرقل إنزو بارينشيا كيليان مبابي داخل المنطقة في الدقيقة 55.
ولعب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بعشرة لاعبين بعد طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79، إثر دفعه دون كرة ستول ديميتريفسكي حارس مرمى فالنسيا.
لكن البديل مودريتش أدرك التعادل بتسديدة منخفضة مستغلا تمريرة بينية من بلينغهام قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
بعدها سجل لاعب وسط إنكلترا هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
05:00 | 2025-01-03
03/01/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
14:32 | 2025-01-03
03/01/2025 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
08:32 | 2025-01-03
03/01/2025 08:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
07:00 | 2025-01-03
03/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2025-01-04
صلاح يواصل إثارة الشكوك حول مستقبله في ليفربول.. هذا ما قاله
23:00 | 2025-01-03
كشف عنه.. ما حلم رونالدو الأكبر مع النصر السعودي؟
14:43 | 2025-01-03
"رقصة مثيرة مع امرأة" تضع لاعب كرة قدم في ورطة.. من هو؟ (فيديو)
13:26 | 2025-01-03
"منحوس".. الفيضانات تُغرق منزل هذا اللاعب في رأس السنة
08:41 | 2025-01-03
مدرب ليفربول يثير التكهنات بشأن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد
06:09 | 2025-01-03
صادق عمر يقترب من الانتقال إلى فالنسيا
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 10:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 10:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
04/01/2025 10:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24