في لقاء "الأب والابن".. ميلان يهزم يوفنتوس ويضرب موعدا مع جاره اللدود

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تمكن فريق ميلان من انتزاع بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، من يوفنتوس بفوز عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في السعودية، ليضرب موعدا مع إنتر ميلان في النهائي.وكانت هذه أول مباراة يخوضها ميلان بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، الذي تولى المسؤولية خلفا لباولو فونسيكا، الإثنين.وكانت هذه المباراة مرتقبة، إذ كان من المفترض أن يواجه فيها مدرب ميلان الجديد نجله كونسيساو لاعب يوفنتوس، لكنه تعرض لإصابة أثناء عملية الإحماء.وشارك بدلا منه في التشكيلة الأساسية كنان يلدز، الذي استغل الفرصة وسجل هدفا في الدقيقة 21.ولعب سمويل مبانغولا تمريرة باغتت دفاع ميلان، ووصلت إلى يلدز الذي تقدم إلى منطقة الجزاء قبل أن يسدد داخل الشباك.وفي بداية الشوط الثاني كاد يلدز أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى، قبل أن يلعب تمريرة منخفضة، لكن تسديدة دوسان فلاهوفيتش جاءت بعيدة.وسنحت لميلان فرصة هائلة لإدراك التعادل من ركلة ركنية عندما وصلت الكرة إلى تيو هرنانديز، لكن تسديدته من مسافة قريبة علت العارضة.وزادت إثارة المباراة عندما عرقل نيكولو سافونا هرنانديز داخل المنطقة، ليحصل ميلان على ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيك.وتقدم ميلان بعد 4 دقائق بفضل هدف عكسي، ولعب يونس موسى كرة عرضية اصطدمت بالمدافع فيدريكو غاتي إلى داخل شباكه.(سكاي نيوز)