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رياضة

بعد فوزه بجائزة "بالون دور 2024"... هجوم قاسٍ من رودري على رونالدو

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:30
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هاجم النجم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم قبل أيام.

وشدد رودري أنه "لا يستطيع فهم سبب تشكيك" كريستيانو رونالدو في أحقيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
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تابع في كلامه حول تعليقات رونالدو: "إنها مفاجأة حقا، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر، طريقة عمل هذه الجائزة، وقبل كل شيء، كيف يتم اختيار الفائز".

وواصل رودري بلهجة ساخرة: "لقد رأى الصحفيون الذين صوتوا هذا العام أنني يجب أن أفوز. ربما كان هؤلاء الصحفيون أنفسهم هم الذين صوتوا له (رونالدو) عندما حقق الكرة الذهبية، وأتصور أنه وافق على ذلك وقتها".

واعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأسبوع الماضي، أن النجم البرازيلي تعرض للظلم بسبب عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا العام.
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