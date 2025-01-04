مواجهة عنيفة.. كيرلي يصعق بالكهرباء ويعتقل!

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وتم نقل العداء البالغ من العمر 29 عاماً الحاصل على ميداليتين في الأولمبياد للمستشفى ثم سجن مقاطعة ميامي داد بعد الواقعة.ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن "كيرلي اقترب من عناصر الشرطة التي كانت تجرى تحقيقاً وحاول الوصول إلى سيارته المتوقفة بالقرب من المكان. ورفض صاحب الميدالية البرونزية من باريس مغادرة المكان وأصبح أكثر عدوانية".وتم السيطرة عليه بعد ذلك من قبل عدة رجال شرطة باستخدام جهاز صاعق كهربائي. يمكن مشاهدة الاشتباك في الفيديو المأخوذ من كاميرا الجسد الخاصة بأحد رجال الشرطة.ومن المقرر إطلاق سراح كيرلي من الحجز يوم السبت.