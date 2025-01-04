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رياضة

مواجهة عنيفة.. كيرلي يصعق بالكهرباء ويعتقل!

Lebanon 24
04-01-2025 | 09:36
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كشفت تقارير إعلامية أميركية، اليوم السبت، أن "العداء فريد كيرلي، بطل العالم ثلاث مرات، تم صعقه بصاعق كهربائي واعتقاله بعد مواجهة مع الشرطة في مدينة ميامي بيتش".

وتم نقل العداء البالغ من العمر 29 عاماً الحاصل على ميداليتين في الأولمبياد للمستشفى ثم سجن مقاطعة ميامي داد بعد الواقعة.
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ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن "كيرلي اقترب من عناصر الشرطة التي كانت تجرى تحقيقاً وحاول الوصول إلى سيارته المتوقفة بالقرب من المكان. ورفض صاحب الميدالية البرونزية من باريس مغادرة المكان وأصبح أكثر عدوانية".

وتم السيطرة عليه بعد ذلك من قبل عدة رجال شرطة باستخدام جهاز صاعق كهربائي. يمكن مشاهدة الاشتباك في الفيديو المأخوذ من كاميرا الجسد الخاصة بأحد رجال الشرطة.

ومن المقرر إطلاق سراح كيرلي من الحجز يوم السبت.
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