تكريم غير مسبوق.. بايدن يهدي ميسي أحد أرفع الأوسمة





وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميسي سيشارك في حفل تقديم الجوائز، المقرر إقامته في البيت الأبيض يوم السبت 4 يوليو المقبل، إلى جانب شخصيات بارزة من مجالات متعددة، مثل بونو قائد فرقة "يو تو"، هيلاري كلينتون، ونجمَي هوليوود مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن.

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هذا الوسام يعتبر من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، ويمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالات مختلفة، مثل الرياضة، الفنون، والعمل الإنساني. حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، على "وسام الحرية الرئاسي" من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، في تكريم يعكس الإعجاب الكبير بشعبيته وتأثيره العالمي.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميسي سيشارك في حفل تقديم الجوائز، المقرر إقامته في البيت الأبيض يوم السبت 4 يوليو المقبل، إلى جانب شخصيات بارزة من مجالات متعددة، مثل بونو قائد فرقة "يو تو"، هيلاري كلينتون، ونجمَي هوليوود مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن.هذا الوسام يعتبر من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، ويمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالات مختلفة، مثل الرياضة، الفنون، والعمل الإنساني.

وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن ليونيل ميسي وماجيك جونسون، نجم كرة السلة السابق، من بين 19 شخصًاً حصلوا على وسام الحرية الرئاسي من جو بايدن.