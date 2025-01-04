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رياضة

تكريم غير مسبوق.. بايدن يهدي ميسي أحد أرفع الأوسمة

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:12
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حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، على "وسام الحرية الرئاسي" من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، في تكريم يعكس الإعجاب الكبير بشعبيته وتأثيره العالمي.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميسي سيشارك في حفل تقديم الجوائز، المقرر إقامته في البيت الأبيض يوم السبت 4 يوليو المقبل، إلى جانب شخصيات بارزة من مجالات متعددة، مثل بونو قائد فرقة "يو تو"، هيلاري كلينتون، ونجمَي هوليوود مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن.
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هذا الوسام يعتبر من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، ويمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالات مختلفة، مثل الرياضة، الفنون، والعمل الإنساني.
 
وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن ليونيل ميسي وماجيك جونسون، نجم كرة السلة السابق، من بين 19 شخصًاً حصلوا على وسام الحرية الرئاسي من جو بايدن.
 
وقال البيت الأبيض في بيان: "يعتقد الرئيس بايدن أن القادة العظماء يحافظون على الإيمان، ويمنحون الجميع فرصة عادلة، ويضعون الأخلاق فوق كل شيء آخر".

وأضاف: "هؤلاء المكرمون الـ19 هم قادة عظماء جعلوا أمريكا مكانًا أفضل، إنهم قادة عظماء لأنهم أشخاص طيبون قدموا مساهمات غير عادية لبلدهم والعالم".
 

 
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