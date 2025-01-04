14
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تكريم غير مسبوق.. بايدن يهدي ميسي أحد أرفع الأوسمة
Lebanon 24
04-01-2025
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، على "وسام الحرية الرئاسي" من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، في تكريم يعكس الإعجاب الكبير بشعبيته وتأثيره العالمي.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميسي سيشارك في حفل تقديم الجوائز، المقرر إقامته في البيت الأبيض يوم السبت 4 يوليو المقبل، إلى جانب شخصيات بارزة من مجالات متعددة، مثل بونو قائد فرقة "يو تو"، هيلاري كلينتون، ونجمَي هوليوود مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن.
Advertisement
هذا الوسام يعتبر من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، ويمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالات مختلفة، مثل الرياضة، الفنون، والعمل الإنساني.
وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن ليونيل ميسي وماجيك جونسون، نجم كرة السلة السابق، من بين 19 شخصًاً حصلوا على وسام الحرية الرئاسي من جو بايدن.
وقال البيت الأبيض في بيان: "يعتقد الرئيس بايدن أن القادة العظماء يحافظون على الإيمان، ويمنحون الجميع فرصة عادلة، ويضعون الأخلاق فوق كل شيء آخر".
وأضاف: "هؤلاء المكرمون الـ19 هم قادة عظماء جعلوا أمريكا مكانًا أفضل، إنهم قادة عظماء لأنهم أشخاص طيبون قدموا مساهمات غير عادية لبلدهم والعالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
Lebanon 24
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
23:58 | 2025-01-03
03/01/2025 11:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أثرياء جنوب لبنان.. فنانة عربية شهيرة بلقطات رومانسية مع زوجها (فيديو)
Lebanon 24
هو من أثرياء جنوب لبنان.. فنانة عربية شهيرة بلقطات رومانسية مع زوجها (فيديو)
01:34 | 2025-01-04
04/01/2025 01:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. ابنة هيفا وهبي تكشف عن صورة خطيبها الجديد تعرفوا إليه
Lebanon 24
لأول مرة.. ابنة هيفا وهبي تكشف عن صورة خطيبها الجديد تعرفوا إليه
03:15 | 2025-01-04
04/01/2025 03:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قالت انها من الممكن ان ترتبط بـ 10 رجال.. إعلامية شهيرة تتزوج في باريس (صور)
Lebanon 24
بعدما قالت انها من الممكن ان ترتبط بـ 10 رجال.. إعلامية شهيرة تتزوج في باريس (صور)
00:28 | 2025-01-04
04/01/2025 12:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب اغلقت سوريا الحدود أمام اللبنانيين
Lebanon 24
لهذه الاسباب اغلقت سوريا الحدود أمام اللبنانيين
01:15 | 2025-01-04
04/01/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-01-04
المنتخب البحريني يتوّج بلقب "خليجي 26"
12:30 | 2025-01-04
عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي
09:36 | 2025-01-04
مواجهة عنيفة.. كيرلي يصعق بالكهرباء ويعتقل!
06:30 | 2025-01-04
بعد فوزه بجائزة "بالون دور 2024"... هجوم قاسٍ من رودري على رونالدو
04:30 | 2025-01-04
"ديربي ميلانو" في السعودية: صراعٌ ناري على السوبر الإيطالي
04:00 | 2025-01-04
في لقاء "الأب والابن".. ميلان يهزم يوفنتوس ويضرب موعدا مع جاره اللدود
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
04/01/2025 22:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 22:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 22:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24