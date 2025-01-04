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رياضة

المنتخب البحريني يتوّج بلقب "خليجي 26"

Lebanon 24
04-01-2025 | 14:00
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أحرز المنتخب البحريني لقب مسابقة كأس الخليج السادسة والعشرين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قلب الطاولة على نظيره العماني 2-1 السبت على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في المباراة النهائية.
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ويدين المنتخب البحريني بلقبه الثاني إلى محمد مرهون الذي حصل على ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح (79) مدركاً التعادل بعدما كانت عمان متقدمة بهدف عبد الرحمن المشيفري (17)، قبل أن يسدد لاعب الكويت الكويتي بعد دقيقة إثر عمل فردي رائع، كرة غيّر مدافع عمان محمد المسلمي اتجاهها وسكنت بالخطأ شباك فريقه (80). (بي إن سبورتس)
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