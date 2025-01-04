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رياضة

من أفضل لاعب وحارس في بطولة "خليجي 26"؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 23:00
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حسم المنتخب البحريني لقب بطولة "كأس الخليج العربي" بنسختها الـ26 المقامة في الكويت، وذلك للمرة الثانية على مر تاريخه.

ونال "الأحمر البحريني" اللقب بعد فوزه على منافسه العُماني في المباراة النهائية على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت.
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ومنح المنظمون عدد من اللاعبين بمختلف المراكز جوائز فردية، بعد أن برزوا بقوة في منافسات البطولة، وجاءت النتائج على الشكل التالي:

-الحذاء الذهبي: البحريني محمد مرهون، برصيد 3 أهداف.
-أفضل لاعب: البحريني محمد مرهون.
-أفضل لاعب بتصويت الجماهير: الكويتي محمد دحام.
-أفضل حارس مرمى: البحريني إبراهيم لطف الله. (سي ان ان)
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